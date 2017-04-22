Помощь в благоустройстве онкодиспансера, оперативная посадка деревьев: как прошёл субботник в Могилёве и Витебске?

Новости Беларуси. Одним из основных объектов субботника в Могилеве стал областной онкодиспансер. Новый операционный блок должен быть открыт уже в 2017 году.
Остались отделочные работы и благоустройство территории.
Новости Беларуси. Одним из основных объектов субботника в Могилеве стал областной онкодиспансер. Новый операционный блок должен быть открыт уже в 2017 году.
Остались отделочные работы и благоустройство территории.
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