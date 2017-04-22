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Помощь в благоустройстве онкодиспансера, оперативная посадка деревьев: как прошёл субботник в Могилёве и Витебске?

22 апреля 2017 10:36
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Новости Беларуси. Одним из основных объектов субботника в Могилеве стал областной онкодиспансер. Новый операционный блок должен быть открыт уже в 2017 году.

Остались отделочные работы и благоустройство территории.

Помощь в благоустройстве онкодиспансера, оперативная посадка деревьев: как прошёл субботник в Могилёве и Витебске?-1

Это важный для региона объект. Благодаря ему населению смогут оказывать квалифицированную, качественную и эффективную помощь. В том числе, осваивать новые виды сложных операций.

Весенний лоск сегодня наводили и в Витебске.

В сквере Победителей высадили больше 300 клёнов, лип и берез.

Помощь в благоустройстве онкодиспансера, оперативная посадка деревьев: как прошёл субботник в Могилёве и Витебске?-4

Почти три тонны грунта, сотни рабочих рук и два часа под проливным дождем.

Парк, заложенный к 70-летию Великой Победы, уже насчитывает почти полтысячи деревьев,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт

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