Во время субботника представители Мингорисполкома на площадке строящейся станции метро «Вокзальная» заливали бетон

Новости Беларуси. Эстафету субботника подхватил и коллектив Мингорисполкома. Представители руководства столицы внесли лепту в развитие метро города. На площадке строящейся станции «Вокзальная» заливали бетон. Именно с этого участка механизированный комплекс «Алеся» начнет рыть тоннель в сторону ещё одной станции третьей ветки «Ковальская слобода».

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Это станция знаковая. Отсюда запускали новую тонеллепроходческую машину «Алеся». Те объёмы работ, которые здесь есть, были предложены Минскметростроем для работы с аппаратом горисполкома.

Работа идёт по графику и я уверен, что в 2019 году 4 станции будут введены в эксплуатацию.