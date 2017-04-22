Во время субботника представители Мингорисполкома на площадке строящейся станции метро «Вокзальная» заливали бетон
Новости Беларуси. Эстафету субботника подхватил и коллектив Мингорисполкома. Представители руководства столицы внесли лепту в развитие метро города.
На площадке строящейся станции «Вокзальная» заливали бетон.
Именно с этого участка механизированный комплекс «Алеся» начнет рыть тоннель в сторону ещё одной станции третьей ветки «Ковальская слобода».
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Это станция знаковая. Отсюда запускали новую тонеллепроходческую машину «Алеся». Те объёмы работ, которые здесь есть, были предложены Минскметростроем для работы с аппаратом горисполкома.
Работа идёт по графику и я уверен, что в 2019 году 4 станции будут введены в эксплуатацию.
Станция «Вокзальная» – это будущий пересадочный узел. Он соединит 1 и 3 линии столичной подземки. Готова станция уже на 70%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.