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Во время субботника представители Мингорисполкома на площадке строящейся станции метро «Вокзальная» заливали бетон

22 апреля 2017 10:38
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Новости Беларуси. Эстафету субботника подхватил и коллектив Мингорисполкома. Представители руководства столицы внесли лепту в развитие метро города.

На площадке строящейся станции «Вокзальная» заливали бетон.

Именно с этого участка механизированный комплекс «Алеся» начнет рыть тоннель в сторону ещё одной станции третьей ветки «Ковальская слобода».

Во время субботника представители Мингорисполкома на площадке строящейся станции метро «Вокзальная» заливали бетон-1

Андрей Шорец,  председатель Мингорисполкома:
Это станция знаковая. Отсюда запускали новую тонеллепроходческую машину «Алеся». Те объёмы работ, которые здесь есть, были предложены Минскметростроем для работы с аппаратом горисполкома.

Работа идёт по графику и я уверен, что в 2019 году 4 станции будут введены в эксплуатацию.

Во время субботника представители Мингорисполкома на площадке строящейся станции метро «Вокзальная» заливали бетон-4

Станция «Вокзальная» – это будущий пересадочный узел. Он соединит 1 и 3 линии столичной подземки. Готова станция уже на 70%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Субботники в Беларуси # общество # Андрей Шорец # Фотофакт

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