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Во время морозов ЖКХ работает круглосуточно. Создано 46 мобильных бригад для ЧС

05 февраля 2021 15:21
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Новости Беларуси. В Минске на период сильных морозов сформировали 93 аварийно-восстановительные бригады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время морозов ЖКХ работает круглосуточно. Создано 46 мобильных бригад для ЧС-1

Для надежной и бесперебойной работы систем тепло-, водо- и электроснабжения созданы оперативные группы. Туда вошли руководители и специалисты предприятий ЖКХ. Обеспечена круглосуточная работа 56 ответственных дежурных и инженерно-технических работников, 46 мобильных бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде. Также проведен внеочередной осмотр инженерных систем жилых домов столицы, организован постоянный мониторинг их работы.

# ЖКХ # общество # Фотофакт

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