Во время морозов ЖКХ работает круглосуточно. Создано 46 мобильных бригад для ЧС

Новости Беларуси. В Минске на период сильных морозов сформировали 93 аварийно-восстановительные бригады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для надежной и бесперебойной работы систем тепло-, водо- и электроснабжения созданы оперативные группы. Туда вошли руководители и специалисты предприятий ЖКХ. Обеспечена круглосуточная работа 56 ответственных дежурных и инженерно-технических работников, 46 мобильных бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде. Также проведен внеочередной осмотр инженерных систем жилых домов столицы, организован постоянный мониторинг их работы.