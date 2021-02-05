За сутки в Беларуси зарегистрированы 1759 пациентов с коронавирусом, выписаны 1994

Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 в Беларуси. По данным Минздрава, за сутки в стране зарегистрированы 1759 пациентов с положительным тестом. 1994 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз, выписаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, всего с начала пандемии количество подтвержденных случаев заболевания превысило 255 тысяч. Выздоровели 243 тысячи 144 пациента. К сожалению, за период распространения инфекции на территории страны умерли 1764 человека с выявленным COVID-19. Проведено более 4,5 миллиона исследований.