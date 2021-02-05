Прямой эфир

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1759 пациентов с коронавирусом, выписаны 1994

05 февраля 2021 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 в Беларуси. По данным Минздрава, за сутки в стране зарегистрированы 1759 пациентов с положительным тестом. 1994 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз, выписаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1759 пациентов с коронавирусом, выписаны 1994-1

Таким образом, всего с начала пандемии количество подтвержденных случаев заболевания превысило 255 тысяч. Выздоровели 243 тысячи 144 пациента. К сожалению, за период распространения инфекции на территории страны умерли 1764 человека с выявленным COVID-19. Проведено более 4,5 миллиона исследований.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Какие ещё предложения озвучит Союз женщин на ВНС?
05 февраля 2021 14:54

Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Какие ещё предложения озвучит Союз женщин на ВНС?

«Очень хорошо, что нас сюда позвали». Школьников пригласили в Совет Республики, и вот их впечатления
05 февраля 2021 14:32

«Очень хорошо, что нас сюда позвали». Школьников пригласили в Совет Республики, и вот их впечатления

Юлия Артюх: в Европе разгоняют протесты с такой жестокостью, чтобы в следующий раз неповадно было. Но это, конечно, другое
05 февраля 2021 14:04

Юлия Артюх: в Европе разгоняют протесты с такой жестокостью, чтобы в следующий раз неповадно было. Но это, конечно, другое