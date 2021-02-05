Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Какие ещё предложения озвучит Союз женщин на ВНС?
Новости Беларуси. Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Такое предложение планируют озвучить представительницы Гродненской областной организации Белорусского союза женщин на предстоящем ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По результатам работы больше трех десятков диалоговых площадок они подготовили внушительный пакет инициатив. В основе – сохранение семейных ценностей. Например, предлагается учредить День воинской присяги, есть идеи по социальной защите мам, повышению престижа отцовства, не забывают и про карьеру. Часть идей посвящена развитию женского предпринимательства.
Кристина Трофимчик, председатель Ивьевской районной общественной организации Белорусского союза женщин:
Я, конечно же, за дальнейшее сохранение социально-экономической направленности политики нашего государства. Все те направления, которые мы на протяжении многих лет по поддержке малоимущих слоев населения развивали, мы должны далее продолжать и развивать.
Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Больше всего женщин волновали те события, которые происходили в августе. И участие в этих событиях детей и женщин – это всегда больной вопрос для каждой мамы. Поэтому были очень жесткие высказывания по поводу того, чтобы ужесточить требования к родителям, которые используют детей в своих политических целях.
Всего Союз женщин к Всебелорусскому народному собранию подготовил более 60 предложений. Представят организацию 135 делегатов.