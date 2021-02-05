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Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Какие ещё предложения озвучит Союз женщин на ВНС?

05 февраля 2021 14:54
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Новости Беларуси. Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Такое предложение планируют озвучить представительницы Гродненской областной организации Белорусского союза женщин на предстоящем ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Какие ещё предложения озвучит Союз женщин на ВНС?-1

По результатам работы больше трех десятков диалоговых площадок они подготовили внушительный пакет инициатив. В основе – сохранение семейных ценностей. Например, предлагается учредить День воинской присяги, есть идеи по социальной защите мам, повышению престижа отцовства, не забывают и про карьеру. Часть идей посвящена развитию женского предпринимательства.

Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Какие ещё предложения озвучит Союз женщин на ВНС?-4

Кристина Трофимчик, председатель Ивьевской районной общественной организации Белорусского союза женщин:
Я, конечно же, за дальнейшее сохранение социально-экономической направленности политики нашего государства. Все те направления, которые мы на протяжении многих лет по поддержке малоимущих слоев населения развивали, мы должны далее продолжать и развивать.

Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Какие ещё предложения озвучит Союз женщин на ВНС?-7

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Больше всего женщин волновали те события, которые происходили в августе. И участие в этих событиях детей и женщин это всегда больной вопрос для каждой мамы. Поэтому были очень жесткие высказывания по поводу того, чтобы ужесточить требования к родителям, которые используют детей в своих политических целях.

Брендом Беларуси должна стать многодетная успешная семья. Какие ещё предложения озвучит Союз женщин на ВНС?-10

Всего Союз женщин к Всебелорусскому народному собранию подготовил более 60 предложений. Представят организацию 135 делегатов. 

# Всебелорусское народное собрание # общество # Кристина Трофимчик # Ирина Степаненко # Фотофакт

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