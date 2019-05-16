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Как Михаил Захаров отметил 9 мая: «Взял жену и дочку и повёз к памятнику Жукову»

16 мая 2019 17:45
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Новости Беларуси. О Дне Победы говорили в программе «В обстановке мира».

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
Я считаю, что всё, что происходит сегодня в Беларуси с этим праздником… Главное, память была. Это самое главное. Как мы проведём – неважно. Самое главное, чтобы помнили, кто защищал нас, как они защищали. Об этом надо рассказывать и этого нельзя стесняться.

Как Михаил Захаров отметил 9 мая: «Взял жену и дочку и повёз к памятнику Жукову»-1

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что для Вас, вообще, дефиниция победы? В жизни, в спорте?

Как Михаил Захаров отметил 9 мая: «Взял жену и дочку и повёз к памятнику Жукову»-4

Михаил Захаров:
Я Вам скажу, как я отметил 9 мая.

Мы с женой и дочкой – у меня дочке всего месяц – я взял их и повёз к памятнику Жукову Георгию Константиновичу. В сквер заехали, мы даже сфотографировались там.

И я почитал, что 17 лет он был в Беларуси, Жуков, но столько много для Беларуси сделал. Мы заехали в магазин, купили цветы, возложили. Всё-таки, тоже такую дань, можно сказать, отдал. Хоть там и никого не было, два человека, по-моему, рядом были – это после обеда было. Мы должны всё время помнить об этой Великой Победе.

# Беларусь помнит # общество # Михаил Захаров

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