В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

Новости Беларуси. Первый «облачный урок» 16 мая провели в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современным цифровым решением смогли воспользоваться семиклассники 182-й школы Минска. Так, в распоряжении ребят – компьютерный класс, оснащённый по последнему слову техники с «облачным» доступом к программам и приложениям.

Вся информация размещается на серверах дата-центра velcom | A1. Провайдер предоставляет лицензионное программное обеспечение и намерен регулярно обновлять устройства телекоммуникации. С помощью «облака» школьники будут изучать не только информатику, но и математику, а также филологию.

Мария Пашковская, ученица средней школы №182 Минска:

Мне очень нравится, как сделали новый класс и новые компьютеры, и так лучше усваивается информация.

Константин Иванов, ученик средней школы №182 Минска:

Мне нравится ПО этого компьютера, визуальное представление лучше, чем старое. Для меня здесь нет ничего сложного, потому что я занимаюсь программированием.

Роберт Дашян, заместитель генерального директора velcom | A1:

В школах, гимназиях, вузах будет располагаться не традиционный компьютер с серверами, ПО. А так называемый «тонкий» клиент, по сути, дающий доступ к «облачному» решению. Это минимизирует инвестиции для школы.

Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:

Для экономики нужны профессионалы, которые умеют пользоваться современными информационными технологиями. Возможно, появятся какие-то новые тематики, связанные с «облачными» вычислениями, которые были бы интересны как минимум старшеклассникам.

«Облачный класс» не требует существенных затрат. С ним можно значительно экономить на электроэнергии, покупке и обслуживании стационарного компьютера. Отныне только нужен монитор и подключение к сети Интернет.