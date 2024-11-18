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Игорь Сергеенко встретился с членами Молодёжного парламента нового созыва

18 ноября 2024 16:47
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Электоральная кампания станет серьезным экзаменом для государства, общества и каждого гражданина. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, встречаясь с участниками Молодежного парламента нового третьего созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Сергеенко встретился с членами Молодёжного парламента нового созыва-2

Начало его работы фактически совпало со стартом избирательного процесса. Сегодня это один из приоритетов в деятельности Молодежного парламента. Многие участники подключились к работе в качестве членов инициативных групп по сбору подписей. Они также проводят различные встречи, диалоговые площадки и форумы в трудовых и студенческих коллективах.

Игорь Сергеенко встретился с членами Молодёжного парламента нового созыва-4

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Уже сейчас многие члены Молодежного совета являются членами инициативных групп. Помимо этого, мы будем активно проводить встречи как с работающей, так и учащейся молодежью, чтобы рассказывать об электоральной кампании и просвещать молодых избирателей о том, что им необходимо и важно, чтобы они отдали свой голос за потенциального кандидата. И в целом будем говорить об электоральном просвещении.

Игорь Сергеенко встретился с членами Молодёжного парламента нового созыва-6

Яна Лебединская, участник Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Молодежь в настоящее время определяет будущее своей страны. И если молодежь сейчас покажет свою пассивную позицию в выборах лидера нашей республики, то что ждет нашу страну дальше. Поэтому как никогда важно сейчас молодежи высказывать мнение по этому вопросу.

Участники встречи также обсудили перспективные направления сотрудничества юных и опытных парламентариев. Оно станет теснее. В частности, молодежь планируют более активно привлекать к законотворческой деятельности.

# Парламент Беларуси # Игорь Сергеенко # Молодежь Беларуси

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