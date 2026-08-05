Фундамент экономики и создатели облика современной Беларуси: в концертном зале «Минск» чествовали лучших представителей строительной отрасли накануне их профессионального праздника. Передовикам производства и ветеранам вручили заслуженные награды и почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и преданность своему делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В строительной сфере Беларуси трудятся около 200 тысяч человек. О высоком уровне наших специалистов знают и за рубежом. Главное направление для экспорта материалов и услуг – Россия. Белорусы возводят жилье и социальные объекты в Ленинградской, Калужской, Нижегородской и других областях.

Но основные ресурсы направлены на внутренний рынок. Один из приоритетов отрасли на ближайшую пятилетку – улучшение жилищных условий населения. Каждый белорус должен быть обеспечен доступными квадратными метрами.

Виталий Прокопчик, каменщик Пружанской ПМК-21:

Очень приятно, что меня отметили. Мотивация, конечно, двигаться дальше. В профессии я уже 28 лет. Профессия не из легких, но по завершении окончательный результат видим, все минусы сразу отпадают.

Вадим Ольшевский, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Страна планово переходит на строительство арендного жилья. В этом году предусмотрен ввод 650 тысяч квадратных метров. С последующим доведением по итогам пятилетки такого жилья до 5 миллионов. Сегодня определенное есть направление в развитии цементной отрасли. Мы начали активно использовать RDF-топливо.

Белорусская строительная отрасль – флагман национальной экономики. Благодаря поколениям талантливых архитекторов, проектировщиков и рабочих преобразилась инфраструктура на селе, построено немало имиджевых зданий и сооружений. Свой профессиональный праздник работники строительной сферы отметят в это воскресенье.