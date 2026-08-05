Торжественная церемония награждения прошла в Совете Республики

В Совете Республики прошла торжественная церемония награждения. Наталья Кочанова вручила почетные грамоты, благодарности и памятные медали тем, кто принял участие в организации двух знаковых проектов: XIII Форума регионов Беларуси и России и пятого «Поезда Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большие контракты, инновации и союзный масштаб! Как прошел XIII Форум регионов в Минске – читайте здесь.

Форум регионов Беларуси и России, который в этом году принимали Минск и Минская область, стал рекордным. Как по количеству участников, так и по практическим результатам. Впервые подписаны контракты и соглашения на рекордную сумму около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Среди награжденных генеральный директор гродненского предприятия по производству молочной продукции. Участие в форуме принесло компании конкретный практический результат – подписан договор о поставках в одну из крупнейших российских сетей. И это не случайно, белорусская «молочка» уже не просто продукт, а признанный в мире бренд.

Марина Аникеева, генеральный директор предприятия по производству молочной продукции:

Это награда всего коллектива, потому что это не только участие в форуме. Участие в форуме это как апогей какой-то определенный, а до этого стоит труд каждого. Сегодня от результата в поле до животного, до сырья и, конечно же, готовой продукции, которую мы поставляем на экспорт. И потенциал нашего предприятия – это уже рубеж в 300 миллионов долларов годовой экспортной поставки.

Юбилейный «Поезд Памяти» объединил участников из 18 стран. Не только бывшего Советского Союза, но и государств антигитлеровской коалиции: Великобритании, Франции, США. Две недели в пути, города Беларуси и России, встречи, экскурсии, концерты. Все это время с ребятами работала команда медиаотряда, которая фиксировала ключевые моменты проекта. История, которая связывает поколения и страны! Как в Бресте встретили участников «Поезда Памяти» – читайте здесь.