В Беларуси проверяют условия труда аграриев

За высокими цифрами намолота и научными достижениями стоит четкий порядок. Собрать урожай быстро, качественно и, главное, без потерь – ключевое требование Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дисциплина на земле должна быть железной. Именно поэтому во всех регионах страны сейчас работают мобильные мониторинговые группы. Специалисты ежедневно инспектируют сельхозпредприятия, проверяя готовность техники и условия труда. На данный момент контролеры зафиксировали около 2 тысяч 300 нарушений на 170 предприятиях.

Игнорирование правил безопасности на передовой жатвы недопустимо. На это регулярно обращает внимание глава государства. Однако рейды показывают, что на местах еще хватает беспечности. Среди наиболее частых нарушений отсутствие у работников элементарных средств защиты и допуск к технике с открытыми защитными ограждениями, что напрямую угрожает жизни людей.

Отдельный спрос за пожарную безопасность. Некоторые машины рискуют выезжать в поле без огнетушителей или с пустыми аптечками. А отдельные механизаторы умудряются ногами проталкивать застрявшее в бункере комбайна зерно.

Перед каждым выходом техника обязана проходить строжайший техосмотр. Исправные искрогасители, свежие средства пожаротушения, регулярная очистка узлов от легковоспламеняющейся зерновой пыли и обязательное дежурство спецмашин с водой у кромки поля не прихоть, а непреложный закон безопасной жатвы.