Этот колледж ломает стереотипы: где и как осваивают IT-профессии ребята с особенностями здоровья

Профессия без барьеров и престиж, который растет. Ссузы Беларуси завершают прием девятиклассников на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году среднее специальное образование выбрали около 39 тысяч абитуриентов, из которых более 31 тысячи будут учиться бесплатно. Основной прием документов у выпускников девятых классов на бюджет уже позади. Так, Минский колледж цифровых технологий принял в свои стены около 200 ребят.

Это учебное заведение ломает любые стереотипы, а его главная особенность – уникальный инклюзивный подход и принцип «равный обучает равного». Здесь подростки с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата осваивают сложнейшие IT-профессии. Колледж уже доказал, что для таланта нет преград, впервые в стране подготовив группу тотально незрячих программистов.

Но главная особенность этого колледжа – забота, которая не заканчивается с вручением диплома. Преподаватели берут на себя обязательство вести выпускников по жизни: гарантированное первое рабочее место, помощь в адаптации в ведущих компаниях и опека ребят в профессиональной среде.