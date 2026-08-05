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Этот колледж ломает стереотипы: где и как осваивают IT-профессии ребята с особенностями здоровья

05 августа 2026 17:08
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Профессия без барьеров и престиж, который растет. Ссузы Беларуси завершают прием девятиклассников на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году среднее специальное образование выбрали около 39 тысяч абитуриентов, из которых более 31 тысячи будут учиться бесплатно. Основной прием документов у выпускников девятых классов на бюджет уже позади. Так, Минский колледж цифровых технологий принял в свои стены около 200 ребят.

Это учебное заведение ломает любые стереотипы, а его главная особенность – уникальный инклюзивный подход и принцип «равный обучает равного». Здесь подростки с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата осваивают сложнейшие IT-профессии. Колледж уже доказал, что для таланта нет преград, впервые в стране подготовив группу тотально незрячих программистов.

Но главная особенность этого колледжа – забота, которая не заканчивается с вручением диплома. Преподаватели берут на себя обязательство вести выпускников по жизни: гарантированное первое рабочее место, помощь в адаптации в ведущих компаниях и опека ребят в профессиональной среде.

Как проходила эта волнительная вступительная кампания и как создаются цифровые технологии равных возможностей – в репортаже Валерии Карачун.

Этот колледж ломает стереотипы: где и как осваивают IT-профессии ребята с особенностями здоровья-2

В столичном колледже цифровых технологий готовят специалистов по шести направлениям. В топе у абитуриентов – микроэлектроника и робототехника. В этом году набор расширили, ощутимо повысился и проходной балл. Конкурс составил в среднем два человека на место. 

Этот колледж ломает стереотипы: где и как осваивают IT-профессии ребята с особенностями здоровья-4

В колледже активно внедряют инклюзивные программы. Среди студентов – ребята с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра. Для Даниила Шараметы с врожденными особенностями здоровья обучение здесь – единственная возможность получить профессию программиста. Чтобы поддержать сына, семья решилась на переезд из Шклова ближе к Минску.

Этот колледж ломает стереотипы: где и как осваивают IT-профессии ребята с особенностями здоровья-6

Даниил Шарамета, абитуриент Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Я им огромно благодарен, потому что мне не придется домой ездить так далеко. Тут разница, я думаю, ощущается.

Этот колледж ломает стереотипы: где и как осваивают IT-профессии ребята с особенностями здоровья-8

В этом году на специальность «техник-программист» в колледже набрали группу из 10 человек с особенностями психофизического развития. Проходной средний балл составил 7,6. В будущем эти студенты станут квалифицированными IT-специалистами, востребованными на рынке труда. С их родителями администрация поддерживает постоянную связь. Преподаватели помогают на всех этапах адаптации и обучения. Подробности.

Далее смотрите в видео.

# Образование в Беларуси

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