Подарок для юных жителей столицы. Во Фрунзенском районе Минска торжественно открыли новый детский сад. Он принял порядка 200 маленьких дошколят, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учреждение разместилось в одном из самых густонаселенных микрорайонов – на улице Скрипникова в Каменной Горке. Здесь открыли 10 групп, две из которых ясельные для малышей 2-3 лет. В трехэтажном здании расположились гимнастический и музыкальный залы, бассейн, компьютерная игровая, помещение для кружков. А также кабинеты педагога-психолога, дефектологов, медицинский и пищеблок. Особенность сада в просторных группах. Благодаря большой площади остекления в помещениях много света.

Елена Павлович: Моя дочка сегодня пошла в первый раз в первый садик. Новый район, буквально год назад сдались дома на Притыцкого. Очень удобно. Довольна, что есть бассейн, очень интересный тренажерный зал. Понравились группы, большие, просторные, светлые.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Фрунзенский район – один из самых больших районов Минска, инфраструктура которого очень быстро развивается. Соответственно, за строительством домов должно идти строительство детских садов и школ. Отрадно, что эта тенденция уже всеми принята.

В детском дошкольном учреждении продумано все для безопасного пребывания детей. Установлены видеокамеры, электрозамки с видеодомофоном. На территории сада оборудованы теневые игровые навесы, площадка для изучения ПДД и занятий спортом, места для парковки велосипедов.