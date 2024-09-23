Белорусско-вьетнамский бизнес-форум – что на повестке? Рассказала Надежда Лазаревич

Новые перспективы на рынках Юго-Восточной Азии. 23 сентября во вьетнамском Хошимине стартовали Дни Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица Беларуси представляет вьетнамскому деловому сообществу достижение отечественного промышленного производства в различных отраслях, расширяет возможности по линии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и образовательной сферах, а также знакомит вьетнамских друзей с белорусскими традициями и культурой. Сергей Прохоров, ведущий:

Центральным событием Дней Минска в Хошимине стал Белорусско-вьетнамский бизнес-форум. Он прошел 23 сентября. Мы продемонстрировали экспортный потенциал, обозначили точки развития сотрудничества и установление прямых контактов с представителями бизнеса Вьетнама. Заявлено участие более 80 компаний, в том числе занимающихся производством, экспортом, импортом, а также дистрибьюцией импортной продукции на территории страны.

Екатерина Забенько, ведущая:

В форуме принимает участие руководство 13 белорусских компаний, представляющих машиностроительный, промышленный, продовольственный, фармацевтический, косметический секторы, а также сферу туристических услуг. Белорусско-вьетнамский бизнес-форум – что на повестке?

Сергей Прохоров:

Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Она на прямой связи с нашей студией. Надежда Анатольевна, здравствуйте! Поделитесь впечатлениями, как проходят Дни Минска в Хошимине и что заинтересовало вьетнамские деловые круги?

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Вьетнам встречает замечательной погодой, очень радушный прием. Мы уже в первый день очень плотно отработали. У нас был и экономический форум, и мы смогли найти возможность подписания нашего соглашения в программе, в которой будет прописан очень детальный план мероприятий. На экономическом форуме было собрано больше 100 субъектов хозяйствования Вьетнама, присутствовали больше 20 субъектов Республики Беларусь. Конечно же, очень важно было показать потенциал нашей страны и города Минска. Каких договоренностей достигли?

Екатерина Забенько:

Беларусь и Вьетнам связывают длительные отношения. Каких договоренностей уже удалось достичь за время визита белорусской делегации? В каких сферах ожидаем новых проектов? Надежда Лазаревич:

Республика Беларусь интересна для Вьетнама различным промышленным потенциалом. Сегодня было подписано соглашение между Минском и Хошимином, детальная программа взаимодействия на 2024-2026 годы. Также мы обсудили вопросы по взаимодействию в здравоохранении. Конечно же, не обошли стороной туристический потенциал как города Минска, так и Хошимина. Выпускников минских вузов из Вьетнама пригласили в столицу Беларуси