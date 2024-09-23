Автоперевозчики Беларуси планируют бороться с дебоширами и прогульщиками с помощью «чёрных списков»

Как уменьшить количество конфликтов во время автоперевозок, а уровень комфорта и безопасности наоборот повысить? В качестве одной из действенных мер, по мнению белорусских автоперевозчиков, может стать создание «черных списков» пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о серийных нарушителях – дебоширах или так называемых «прогульщиках», которые одномоментно могут забронировать десятки рейсов и не явиться ни на один.

Однако реализовать эту идею на данный момент невозможно – не позволяет закон. Нельзя отказать в приобретении билетов. Хотя авиаперевозчикам такая возможность предоставлена. Обновленный Воздушный кодекс Беларуси вступит в силу уже в октябре. Почему такой подход нужен и в автоперевозках – разбиралась Алена Жиборт.

Виктор Калач в сфере автоперевозок уже более 5 лет. Он – руководитель организации, но и сам часто в роли водителя. Доставляет людей в Минск, Гродно, Новогрудок и Свислочь.

Добрый день, водитель маршруточки, вы едете сегодня на Свислочь? Не едете. А почему не отменили заранее? Вы на будущее отменяйте пораньше чуть-чуть, а то пассажиры не могут уехать. Спасибо! До свидания!

На звонок водителя девушка отвечает невозмутимо: поменялись планы. По такой схеме она действует уже 648 раз в течение года – бронирует место в маршрутном такси и не приходит к отправлению. И это только один из примеров. Есть среди пассажиров и те, кто во время движения своим поведением доставляет неудобства другим. В том числе и водителю, который вынужден отвлекаться. А это еще и вопрос безопасности. При этом высадить дебошира без участия правоохранительных органов он не имеет права, поэтому нужно вызывать милицию. Допрос свидетелей, составление протокола. В итоге – задержка рейса, которая вновь влечет неудобства и вызывает недовольства. Чтобы подобные ситуации не повторялись, таких пассажиров перевозчики предлагают включать в «черный список» и лишать возможности бронировать билеты. Но по закону сделать это сегодня нельзя.

Сергей Белявский, директор юридической компании:

Договор перевозки пассажиров является публичным договором, об этом прямо указано в правилах, что это означает? С любым лицом, которое к нам обратится, мы обязаны заключить такой договор, никому не можем мы запретить в заключение этого договора с нами, в этом суть публичного порядка.

Оксана Мягкова, председатель межрегиональной ассоциации перевозчиков:

Тот, кто внес его в черный список или отказывает ему в услуге по перевозке пассажиров, его, к сожалению, накажут. Поэтому на сегодняшний день с этой стороны наши перевозчики, увы, никак не защищены, с этой стороны у пассажиров больше прав, а у перевозчиков – обязанностей, и, конечно, нам хотелось бы, чтобы немножко уравнялись и права, и обязанности.