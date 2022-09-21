Во дворе монастыря в Гродно откроют и освятят бюст Митрополита Филарета

В день престольного праздника Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь празднует еще и юбилей – 30 лет с момента возрождения обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История существования храмового комплекса как монастыря берет начало еще в XIX веке. Многие десятилетия он был оплотом православия в Гродно, продолжал действовать и в период Великой Отечественной войны. Однако в 1960-е годы в результате гонений на церковь обитель была закрыта, а насельницы вынужденно переехали в Жировичский монастырь. В это время в гродненской обители разместился музей атеизма. И лишь спустя три десятка лет на заседании Святого Синода Белорусской Православной Церкви было принято решение о возрождении Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря.