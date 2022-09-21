Прямой эфир

Во дворе монастыря в Гродно откроют и освятят бюст Митрополита Филарета

21 сентября 2022 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В день престольного праздника Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь празднует еще и юбилей – 30 лет с момента возрождения обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Во дворе монастыря в Гродно откроют и освятят бюст Митрополита Филарета-1

История существования храмового комплекса как монастыря берет начало еще в XIX веке. Многие десятилетия он был оплотом православия в Гродно, продолжал действовать и в период Великой Отечественной войны. Однако в 1960-е годы в результате гонений на церковь обитель была закрыта, а насельницы вынужденно переехали в Жировичский монастырь. В это время в гродненской обители разместился музей атеизма. И лишь спустя три десятка лет на заседании Святого Синода Белорусской Православной Церкви было принято решение о возрождении Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря.

Во дворе монастыря в Гродно откроют и освятят бюст Митрополита Филарета-4

По случаю праздника с самого утра божественную литургию в обители возглавил Митрополит Вениамин. После нее на монастырской площади состоится открытие и освящение бюста в честь Митрополита Филарета. Также откроют мемориальную комнату-музей памяти Владыки. После обеда в драмтеатре пройдет концерт с угощениями от насельниц.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Митрополит Филарет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вышли на производство изделия высокого класса». Роман Головченко открыл дилерский центр МАЗ в Уфе
21 сентября 2022 08:58

«Вышли на производство изделия высокого класса». Роман Головченко открыл дилерский центр МАЗ в Уфе

«Наши государства исторически связаны». Лукашенко поздравил Армению с Днём независимости
21 сентября 2022 07:52

«Наши государства исторически связаны». Лукашенко поздравил Армению с Днём независимости

Жаловаться не врачам, а на них. В Генпрокуратуре появилась горячая линия по вопросам здравоохранения
21 сентября 2022 07:47

Жаловаться не врачам, а на них. В Генпрокуратуре появилась горячая линия по вопросам здравоохранения