Прямой эфир

Минская городская организация «Белая Русь» запустила серию общественных приёмных в период электоральной кампании

29 ноября 2024 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как не поддаться деструктивному влиянию и научиться отличать правду от лжи? В период избирательной кампании Минская городская организация «Белая Русь» запустила серию общественных приемных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минская городская организация «Белая Русь» запустила серию общественных приёмных в период электоральной кампании-2

Цель – донести до людей правдивую и достоверную информацию. Также стартовал проект «Школа молодого избирателя». Стоит задача рассказать молодежи об особенностях электоральной кампании. Основные спикеры – представители власти. Так, в этот раз со студентами экономического университета и учащимися колледжа полиграфии пообщался заместитель министра информации. Каждый смог задать спикеру свои вопросы.

Виктория Пашкевич, студентка БГЭУ:
Факультет права создал на базе Белорусского государственного экономического университета Штаб молодого избирателя. Там наши студенты работают каждый день, объясняя всем, что такое выборы.

Минская городская организация «Белая Русь» запустила серию общественных приёмных в период электоральной кампании-4

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Очень хотелось бы, чтобы все общественные объединения, политические партии шли в народ, собирали чаяния народа, отрабатывали повестку, которая сегодня интересует государство прежде всего, и тем самым были проводниками между исполнительной властью и непосредственно гражданским обществом.

Такие встречи будут проходить во всех районных общественных приемных организации «Белая Русь» дважды в неделю – каждую среду и субботу.

# Денис Езерский # Белая Русь # Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошёл информационно-просветительский проект «Открытое знание»
29 ноября 2024 17:45

В Минске прошёл информационно-просветительский проект «Открытое знание»

В Минске выбрали студента года – победительницей стала Дарья Васильева из Академии управления
29 ноября 2024 17:45

В Минске выбрали студента года – победительницей стала Дарья Васильева из Академии управления

30 ноября в Большом театре состоится премьера нового прочтения оперы «Евгений Онегин»
29 ноября 2024 17:44

30 ноября в Большом театре состоится премьера нового прочтения оперы «Евгений Онегин»