Минская городская организация «Белая Русь» запустила серию общественных приёмных в период электоральной кампании

Как не поддаться деструктивному влиянию и научиться отличать правду от лжи? В период избирательной кампании Минская городская организация «Белая Русь» запустила серию общественных приемных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цель – донести до людей правдивую и достоверную информацию. Также стартовал проект «Школа молодого избирателя». Стоит задача рассказать молодежи об особенностях электоральной кампании. Основные спикеры – представители власти. Так, в этот раз со студентами экономического университета и учащимися колледжа полиграфии пообщался заместитель министра информации. Каждый смог задать спикеру свои вопросы.

Виктория Пашкевич, студентка БГЭУ:

Факультет права создал на базе Белорусского государственного экономического университета Штаб молодого избирателя. Там наши студенты работают каждый день, объясняя всем, что такое выборы.