В Минске выбрали студента года – победительницей стала Дарья Васильева из Академии управления

В Минске выбрали студента года. Победительницей городского конкурса стала Дарья Васильева из Академии управления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она представит столицу на республиканском этапе.

За звание боролись 12 человек. Две недели участники готовились к гранд-финалу: посещали мастер-классы и изучали искусство дефиле. Творческое состязание прошло под концепцией «Трансформация». Организаторы сделали акцент на личностном росте участников и их стремлении к знаниям. Программа включала сценические номера, ораторский конкурс и защиту проектов. Уникальной особенностью стало дефиле под оригинальную музыку.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Знаковое событие для любого, конечно же, студента – это не просто презентация как личности себя, но и, самое главное, конечно же, своего учреждения высшего образования.