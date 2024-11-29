В Минске выбрали студента года – победительницей стала Дарья Васильева из Академии управления

В Минске выбрали студента года. Победительницей городского конкурса стала Дарья Васильева из Академии управления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она представит столицу на республиканском этапе.
В Минске выбрали студента года. Победительницей городского конкурса стала Дарья Васильева из Академии управления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она представит столицу на республиканском этапе.
За звание боролись 12 человек. Две недели участники готовились к гранд-финалу: посещали мастер-классы и изучали искусство дефиле. Творческое состязание прошло под концепцией «Трансформация». Организаторы сделали акцент на личностном росте участников и их стремлении к знаниям. Программа включала сценические номера, ораторский конкурс и защиту проектов. Уникальной особенностью стало дефиле под оригинальную музыку.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Знаковое событие для любого, конечно же, студента – это не просто презентация как личности себя, но и, самое главное, конечно же, своего учреждения высшего образования.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Все столичные вузы принимали участие в этом конкурсе. Конечно, до финала дошли далеко не все, но это те ребята, которые проявили себя и в ораторском искусстве, и в интеллектуальном конкурсе, в творческом конкурсе. И, конечно, это лучшие представители студенческой молодежи.
Павел Логвинович студент Белорусского государственного аграрного технического университета:
Опыт колоссальный. Во-первых, это возможность выступить на такой большой сцене перед более большой группой людей. И ожидание от этого конкурса – просто получить хорошие эмоции.
Лучшего студента года в нашей стране называют уже более 10 лет. И каждый раз количество желающих только растет.