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Во Дворце Республики прошли торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества

20 февраля 2015 17:19
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики прошли торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества.  Здесь собрались представители практически всех родов войск, а также ветераны Вооруженных сил  и Великой Отечественной. Госсекретарь Совета безопасности  Александр Межуев озвучил поздравление президента Беларуси.

Теплые слова в адрес военнослужащих прозвучали и от  министра обороны. Андрей Равков пожелал всем тем, кто отдал и отдает свой долг Родине, крепкого здоровья и благополучия. А в завершении на главной сцене страны для зрителей прозвучали всеми любимые песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Ревко, заместитель начальника штаба по службе войск 197 батальона охраны и обслуживания 72 гвардейского ОУЦ:
Мы будем делать все возможное, чтобы наша страна только процветала в экономическом плане и в военном. С праздником всех, добра и спокойствия.  

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Я хочу  от души поздравить всех причастных к защите Отечества. Не только военнослужащих. И пожелать им самое главное — мирного неба над головой.  А мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить это.  

# общество # 23 февраля # Андрей Равков # Артем Ревко

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