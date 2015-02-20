Новости Беларуси. Во Дворце Республики прошли торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества. Здесь собрались представители практически всех родов войск, а также ветераны Вооруженных сил и Великой Отечественной. Госсекретарь Совета безопасности Александр Межуев озвучил поздравление президента Беларуси.

Теплые слова в адрес военнослужащих прозвучали и от министра обороны. Андрей Равков пожелал всем тем, кто отдал и отдает свой долг Родине, крепкого здоровья и благополучия. А в завершении на главной сцене страны для зрителей прозвучали всеми любимые песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Ревко, заместитель начальника штаба по службе войск 197 батальона охраны и обслуживания 72 гвардейского ОУЦ:

Мы будем делать все возможное, чтобы наша страна только процветала в экономическом плане и в военном. С праздником всех, добра и спокойствия.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Я хочу от души поздравить всех причастных к защите Отечества. Не только военнослужащих. И пожелать им самое главное — мирного неба над головой. А мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить это.