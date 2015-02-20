Вместо уютного и тёплого жилья участники товарищества собственников получили кривые стены, зазоры между оконными и дверными проемами

Новости Беларуси. Поводом для нашего следующего сюжета стал звонок, а точнее сразу несколько звонков, на «горячую» линию СТВ. Вместо уютного и тёплого жилья участники товарищества собственников под красноречивым названием «Надежный угол» получили отнюдь не надёжные квартиры.

За кривые стены, зазоры между оконными и дверными проемами, проваливающийся пол люди — а это в основном многодетные родители — ещё много лет будут отдавать взятые в банках кредиты. Уже почти год жильцы продолжают устранять недоделки строителей и пока этому не видно ни конца, ни края. Многочисленные визиты к чиновникам различного уровня пока не дали результатов.

Эту новостройку в районе Казимировка в Могилеве сдали еще в марте 2014 года. Но заселяться новоселы начали только в июле. Четыре месяца в их доме не было вообще никаких коммуникаций. А спустя всего пару недель после вселения они поняли: их дом это вовсе не крепость.

Ирина Вержбицкая:

Квартиру мы строили с отделкой, со стяжкой на балконе. Прекрасно видно, что их нет, вместо подоконника тряпка висит. Ничего нет. На это мы брали дополнительные кредитные деньги, которые нам придется еще выплачивать, а по факту ничего нет.

Мама троих замечательных карапузов теперь уже не рада, что семье достались вот такие собственные квадратные метры. Почти на ладан в этой квартире дышит и входная дверь. Как оказалось, зазоры вокруг неё несколько сантиметров. Того и гляди — унесёт ветром. А полы проваливаются прямо под ногами, сетует на строителей хозяйка.

Елена Парфенова, многодетная мама:

Делали лишь бы сделать, для многодетных, живите, как хотите.

Большинство новоселов этой 120-квартирной могилёвской многоэтажки — многодетные родители. И в каждой, уверяют жильцы, грубый строительный брак налицо. Когда подписывали акт приемки, говорит многодетная Яна Сердюк и по совместительству председатель товарищества собственников, на видимые на тот момент недоделки жильцы указали застройщику в письменном виде. Но шевелиться никто не спешит уже почти год. Столько же продолжается и «хождение по мукам», точнее — по кабинетам чиновников.

Яна Сердюк, председатель товарищества собственников «Надежный угол»:

Все чиновники сначала обещают, что сделают. Потом закрывают двери, достучаться к ним очень тяжело. Я до последнего буду с ними бороться, потому что люди возложили на меня ответственность.

Ещё одна головная боль – звукоизоляция, а точнее почти полное её отсутствие, говорит председатель. По этому поводу приезжала даже комиссия и сделала замеры. К сожалению, результаты жильцам до сих пор не известны. Зато горемык-новосёлов хорошо знают чиновники.

Виталий Шумейко, главный инженер управления капитального строительства Могилева:

По всем обращениям жителей этого дома мы ни одно обращение не оставили без внимания. Всегда выезжали на место. В дальнейшем, если будут выявляться такие проблемы, естественно, мы данный вопрос не оставим в стороне.

У председателя товарищества собственников уже кипа документов. Переписка с чиновниками, всевозможные акты и отчеты. Согласно последнему, недоделки по дому должны были устранить еще в конце января. Но даже спустя месяц воз и ныне там. И всё же жильцы, хоть и уставшие от длительной волокиты, сдаваться не собираются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.