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19 февраля народному артисту Геннадию Овсянникову исполнилось 80 лет

19 февраля 2015 18:15
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Новости Беларуси. Его называют патриархом Купаловской сцены, ведь почти 60 из них он посвятил  прославленному театру. 19 февраля народному артисту Геннадию Овсянникову исполнилось 80!

Яркий и самобытный, он занимает почетное место в  плеяде мастеров белорусской сцены. Всего за свою творческую карьеру  Геннадий Степанович сыграл  более двухсот ролей, в том числе и в кино. Он снимался в таких известных кинофильмах, как «Долгие версты войны», «Пламя», «Дунечка». Как признается сам мэтр сцены, главной страстью для него всегда был и будет театр.

Геннадий Овсянников, народный артист Беларуси:
Театр — место, где можно здесь, сейчас, впервые создавать жизнь человеческого духа. Я должен прожить от начала и до конца роль. И хотя бы в паре мест, если зритель прослезится, то это значит, что между нами произошел контакт, значит, зритель стал соучастником спектакля.     

Где бы не играл актер: на сцене, в кино, ему всегда присуща свобода самовыражения, яркая импровизация. В каждом  персонаже он оставил частичку себя,  сумел передать колоритность образов и  народный юмор. С 80-летием артиста поздравил президент Беларуси.

В свой юбилей Геннадий Степанович тоже на сцене. 19 февраля на подмостках Купаловского —  спектакль «Вечер» с его участием. По пьесе любимого драматурга актера Алексея Дударева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# общество # Юбилеи # Геннадий Овсянников

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