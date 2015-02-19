19 февраля народному артисту Геннадию Овсянникову исполнилось 80 лет

Новости Беларуси. Его называют патриархом Купаловской сцены, ведь почти 60 из них он посвятил прославленному театру. 19 февраля народному артисту Геннадию Овсянникову исполнилось 80!

Яркий и самобытный, он занимает почетное место в плеяде мастеров белорусской сцены. Всего за свою творческую карьеру Геннадий Степанович сыграл более двухсот ролей, в том числе и в кино. Он снимался в таких известных кинофильмах, как «Долгие версты войны», «Пламя», «Дунечка». Как признается сам мэтр сцены, главной страстью для него всегда был и будет театр.

Геннадий Овсянников, народный артист Беларуси:

Театр — место, где можно здесь, сейчас, впервые создавать жизнь человеческого духа. Я должен прожить от начала и до конца роль. И хотя бы в паре мест, если зритель прослезится, то это значит, что между нами произошел контакт, значит, зритель стал соучастником спектакля.

Где бы не играл актер: на сцене, в кино, ему всегда присуща свобода самовыражения, яркая импровизация. В каждом персонаже он оставил частичку себя, сумел передать колоритность образов и народный юмор. С 80-летием артиста поздравил президент Беларуси.

В свой юбилей Геннадий Степанович тоже на сцене. 19 февраля на подмостках Купаловского — спектакль «Вечер» с его участием. По пьесе любимого драматурга актера Алексея Дударева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.