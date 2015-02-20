Новости Беларуси. Праздничный бал для офицеров Минщины и их семей состоялся в Молодечно. Около двухсот человек собрались в зале Ледового дворца. Лучшие из лучших получили награды от председатель облисполкома Семена Шапиро. Попасть на такую ​​встречу — большая честь. Военнослужащие вместе со своими женами готовятся к мероприятию за несколько недель. Неотъемлемая часть приема — танцы. Настоящий офицер должен быть «всегда готовым!» как к выполнению военной задачи, так и к возможности стать галантным кавалером и запросить даму на вальс.



В этот вечер поздравления были не только в адрес офицеров. Слова благодарности звучали и для их спутниц по жизни. Жена военного — особый статус. Эти женщины также несут службу — постоянно переезжают с места на место и во всем поддерживают вторую половинку, сообщили в программе «Мищнина» на СТВ.