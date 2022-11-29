Во Дворце Республики пройдут главные мероприятия Дней культуры Казахстана в Беларуси

Выставка прикладного искусства и гала-концерт ведущих солистов и творческих коллективов Казахстана. Во Дворце Республики 29 ноября пройдут главные мероприятия Дней культуры Казахстана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, игре на домбре минчан будет обучать ректор Национальной консерватории из Астаны. В Белорусской государственной академии музыки запланирован и концерт-лекция этнофольклорного ансамбля «Туран». Его творчество связано с древней тюркской цивилизацией, которая являлась мостом между Западом и Востоком.