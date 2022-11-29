Прямой эфир

Во Дворце Республики пройдут главные мероприятия Дней культуры Казахстана в Беларуси

29 ноября 2022 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выставка прикладного искусства и гала-концерт ведущих солистов и творческих коллективов Казахстана. Во Дворце Республики 29 ноября пройдут главные мероприятия Дней культуры Казахстана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики пройдут главные мероприятия Дней культуры Казахстана в Беларуси-1

Кроме того, игре на домбре минчан будет обучать ректор Национальной консерватории из Астаны. В Белорусской государственной академии музыки запланирован и концерт-лекция этнофольклорного ансамбля «Туран». Его творчество связано с древней тюркской цивилизацией, которая являлась мостом между Западом и Востоком.

# Беларусь-Казахстан # общество # Арман Жудебаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как выглядели куклы наших предков? Рассказывают на Неделе национальной игрушки в гродненском детском саду
29 ноября 2022 08:12

Как выглядели куклы наших предков? Рассказывают на Неделе национальной игрушки в гродненском детском саду

Президент Беларуси принял участие в церемонии прощания с Владимиром Макеем
29 ноября 2022 07:51

Президент Беларуси принял участие в церемонии прощания с Владимиром Макеем

Три человека погибли в результате аварии в Могилёвской области
29 ноября 2022 07:26

Три человека погибли в результате аварии в Могилёвской области