В Беларусь приходит молочный гигант, а 15 ресторанов поучаствуют во всемирной акции. Большое интервью посла Франции

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

«Французы, как и белорусы, трудолюбивые. Они любят наслаждаться жизнью»

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

У нас, действительно, много общего. У нас общая европейская культура. Французы, как и белорусы, трудолюбивые. Они стремятся к знанию. Они любят наслаждаться жизнью. Мы любим одно и то же искусство. Мы слушаем одну и ту же музыку, особенно молодёжь. Соблюдаем одну и ту же моду. У нас много общего. И в доказательство этого – когда мы встречаемся, мы тут же находим общий язык. У нас есть общее стремление развивать всестороннее наше сотрудничество. Оно уже охватывает разные новости: политический диалог, сферу культуры, образование, экономическое сотрудничество. Мы даже добавили новые области сотрудничества. В прошлом году мы открыли сотрудничество в области охраны окружающей среды, в области туризма. Мы намерены продолжать в этом направлении.

«Франция убеждена, что нельзя просить Беларусь выбрать между Евросоюзом и Россией»

Егор Хрусталёв, ведущий:

Как Вы считаете, как такой стране, как Беларусь, смотреть на Евросоюз? Как на единый блок с общими политическими, экономическими интересами и взглядами? Или, всё-таки, скажем, как набор разных игроков, у каждого из которых может быть своё мнение, свои выгоды и свои взгляды, в том числе, на взаимоотношения с Беларусью?

Дидье Канесс:

Есть общая европейская внешняя политика. И она вырабатывается 27 странами. В этих дебатах Франция всегда выступает за углубление сотрудничества с Беларусью. Мы также убеждены, что нельзя просить Беларусь выбрать между Европейским союзом и Россией. Мы понимаем, что интерес Беларуси – это иметь равные хорошие отношения как Россией, так и с Евросоюзом.

«Скоро фирма Lactalis откроет завод, Lactalis является международным гигантом в области молочной промышленности»

Егор Хрусталёв:

Вы можете привести пример наиболее удачного экономического сотрудничества Франции и Беларуси?

Дидье Канесс:

Таких примеров немало. Например, 3-я линия минского метро строится при помощи тоннелепроходческого комплекса из Франции. Фирма Renault занимает первое место на автомобильном рынке в Беларуси. Все в Беларуси знают продукцию фирмы Danone, которая здесь имеет заводы, успешно производит, экспортирует на Россию, в Казахстан. Скоро фирма Lactalis тоже откроет завод, Lactalis тоже является международным гигантом в области молочной промышленности.

«Многие ценят активный отдых на природе, именно эту категорию туристов Беларусь могла бы привлечь»

Егор Хрусталёв:

Чем можно привлечь в Беларусь туристов из Франции?

Дидье Канесс:

Многие ценят активный отдых на природе, интересуются другими культурами. И я думаю, что именно эту категорию туристов Беларусь могла бы попытаться привлечь к себе.

О фестивале «Вкус Франции». «В Беларуси будут принимать участие около 15 ресторанов»

Егор Хрусталёв:

Совсем скоро стартует уникальное событие: на всех континентах в тысячах ресторанов посетителям будет предложен французский ужин, безусловно, французское вино. В течение этого уникального события по всему миру – это будет происходить и в Минске – где бы Вы рекомендовали попробовать французскую кухню в эти дни? И, вообще, как будет выглядеть эта неделя?

Дидье Канесс:

Этот фестиваль, который называется «Вкус Франции», проходит по всему миру. И он проходит 21 марта – это у нас День весны, во Франции, традиционно. Это значит, что в тот день рестораны-партнёры должны для своих клиентов готовить ужин изысканной французской кулинарии. И в Беларуси будут принимать участие около 15 ресторанов. Пока ещё рано объявлять, какие. Будет пресс-конференция с нашими партнёрами, где список ресторанов-участников будет оглашён.