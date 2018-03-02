Идеальная точность и работа в паре: сотрудники «Альфы» рассказали о победе на международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа

Новости Беларуси. Белорусские снайперы из спецподразделения «Альфа» оказались лучшими на VII международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа. Конкуренция было серьезной – 24 команды со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Cоревнования проходили в условиях «русской зимы» – это когда на термометре -26ºС. Стрелки должны были показать идеальную точность и совершенную работу в паре. Например, одновременно попасть в два кирпича, установленных в противовес друг другу. Белорусы второй год подряд оказались лучшими. Кстати, среди участников чемпионата были и бойцы сил специальных операций России, вернувшиеся из командировки в Сирии.

Сотрудник спецподразделения «Альфа» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Соревнования дают возможность оценить уровень профессиональной подготовки сотрудника. Мы не прерываем своей ежедневной подготовки, мы даем сотруднику возможность день-два готовить оружие, снаряжение. После этого на соревнованиях он покажет то, к чему готов в реальной жизни.

Чемпионат снайперов проходил под завершающие аккорды Олимпиады в Корее. Поэтому профи оптического прицела с позиции коллег-экспертов следили и болели за нашу сборную по биатлону.

Сотрудник спецподразделения «Альфа» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

В отношении спортсменов эмоции парни нашего подразделения выражали гораздо более ярко, чем по результатам своих выступлений. Каждый из наших ребят пробовал пробежать значительный отрезок времени и на высоком пульсе поразить обозначенную цель. Я вам скажу, что стоит нашим девчонкам, особенно в биатлоне, аплодировать всегда стоя за каждое попадание в цель. Не обязательно, чтобы они поразили все мишени. Уже одно попадание – это большой труд. Однозначно не легче, чем наш.