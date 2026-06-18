Во Дворце Республики наградили лучших медицинских работников Минска

Торжественное чествование приурочено к профессиональному празднику – Дню медицинских работников, который отмечается в стране ежегодно в третье воскресенье июня. Лучших определили в пяти номинациях: от педиатров и терапевтов до хирургов. В числе победителей 30 профессионалов своего дела. Награда «Врач года» – это не просто признание личных заслуг. Это знак качества работы медицинских коллективов, которые круглосуточно дежурят в операционных и приемных покоях.

Лариса Солодухо, врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Волнительно, но приятно, потому что это достаточно неожиданно. Нас редко награждают такими большими торжественными наградами. В больнице я работаю уже больше 25 лет. Ну и счастлива, что я туда попала, счастлива, что я работаю врачом все эти годы.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы стараемся создать современную материально-техническую базу, инфраструктуру. Ежегодно вводятся новые объекты здравоохранения. Совершенствуются механизмы, протоколы оказания медицинской помощи. К нам с удовольствием едут и представители иностранных государств.