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Современная спортивная площадка открылась в Ленинском районе

18 июня 2026 18:30
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От идеи к реализации. В Ленинском районе открылась новая детская спортивная площадка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Идею благоустройства предложили сами жители, а проект стал победителем городского конкурса гражданских инициатив.

Современная спортивная площадка открылась в Ленинском районе-2

Дворовая территория на улице Павла Шпилевского заметно преобразилась. Здесь установили современный двухметровый спортивный комплекс. Оборудование подбирали с учетом безопасности и функциональности, поэтому оно подходит для детей разного возраста. Юные жители района уже протестировали новинку.

Современная спортивная площадка открылась в Ленинском районе-4

Это самая лучшая площадка, которую я видел в своей жизни.
Очень классно, что появилось. Буду ходить с родителями и друзьями.

Оксана Крюк, жительница Ленинского района:
У нас дети растут, подростки. Также очень хотелось, чтобы они занимались спортом, лазили все-таки. А в будущем мы будем развиваться.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы видим, что люди интересуются нашим новым городским проектом. Идет уже живая работа наших депутатов, их команд с жителями по тому, чтобы такие площадки появились. Гражданские инициативы позволяют людям самим проектировать свой двор.

Всего в столице в этом году планируют реализовать 51 гражданскую инициативу. Это обустройство придомовых территорий, детских площадок и установка спортивных тренажеров. Обязательное условие – софинансирование. 10% оплачивают граждане и 90 – государство.

# Государственная социальная политика # Артем Цуран

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