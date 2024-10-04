Александр Лукашенко с визитом в Пинском районе: какие вопросы интересуют Президента?
Глава государства с рабочей поездкой в Пинском районе. Президент посещает сельхозпредприятие «Парохонское», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня оно является одним из крупнейших в Беларуси в области растениеводства и животноводства. А начиналось все в 1974 году на мелиоративных землях.
Из 17,5 тысячи гектаров территории почти 17 тысяч занимают сельхозугодья. Обслуживают мелиоративные системы собственной техникой – 15 единиц позволяют проводить полный комплекс работ. Отметим, Брестская область – самый мелиорированный регион страны, на него приходится четверть осушенных земель. Именно на подобных площадях хозяйства производят более 15 % продукции растениеводства и две трети травянистых кормов.
Одним из последних перспективных проектов предприятия «Парохонское» стал завод по производству травяных гранул. Ежегодно он заменяет своей продукцией более 4 тысяч тонн закупаемого зерна. Отметим, себестоимость травяных гранул в два раза меньше. О перспективах развития предприятия, а также о ходе сельхозработ в Брестской области ответственные сегодня доложат главе государства.
Кроме того, Президент посетит местную школу, в которой функционирует профильная группа аграрной направленности. В 2010 году учреждение образования, благодаря программе возрождения села, обрело современный вид. Сегодня здесь обучаются более 350 ребят, выстроена система профориентационной работы. Предприятие «Парохонское» является заказчиком кадров.