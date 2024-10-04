В штаб-квартире ЮНЕСКО прошла фото-выставка к 70-летию присоединения Беларуси и России к организации

В 1954 году Беларусь и Россия вступили в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и вот уже на протяжении 70 лет наша страна принимает активное участие в деятельности ЮНЕСКО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в честь юбилея присоединения в штаб-квартире организации в Париже состоялось торжественное открытие фотовыставки. В экспозиции – уникальные архивные кадры, отражающие различные периоды взаимодействия наших государств с организацией. Как отметил заместитель постоянного представителя нашей страны при ЮНЕСКО, за эти годы Беларусь внесла весомый вклад в работу учреждения.

В октябре 1988-го наша страна присоединилась к Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия. Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», резиденция Радзивиллов в Несвиже, дуга Струве – все эти уникальные объекты, расположенные на территории Беларуси, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кирилл Грушевский, заместитель постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО:

Мы, конечно, отстаиваем свои интересы, работаем. Новые объекты включаются в списки. Есть совместные предложения наши с российскими коллегами по включению новых объектов. И вот совсем недавно наше соломоплетение было включено в список нематериального культурного наследия. Вот поэтому работаем, успехи есть.

Белорусский дипломат напомнил о важности международного партнерства на основе равноправия и уважения, отметил приверженность Беларуси к диалогу и взаимопониманию.