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В штаб-квартире ЮНЕСКО прошла фото-выставка к 70-летию присоединения Беларуси и России к организации

04 октября 2024 08:28
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В 1954 году Беларусь и Россия вступили в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и вот уже на протяжении 70 лет наша страна принимает активное участие в деятельности ЮНЕСКО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошла фото-выставка к 70-летию присоединения Беларуси и России к организации-2

Накануне в честь юбилея присоединения в штаб-квартире организации в Париже состоялось торжественное открытие фотовыставки. В экспозиции – уникальные архивные кадры, отражающие различные периоды взаимодействия наших государств с организацией. Как отметил заместитель постоянного представителя нашей страны при ЮНЕСКО, за эти годы Беларусь внесла весомый вклад в работу учреждения.

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошла фото-выставка к 70-летию присоединения Беларуси и России к организации-4

В октябре 1988-го наша страна присоединилась к Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия. Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», резиденция Радзивиллов в Несвиже, дуга Струве – все эти уникальные объекты, расположенные на территории Беларуси, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошла фото-выставка к 70-летию присоединения Беларуси и России к организации-6

Кирилл Грушевский, заместитель постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО:
Мы, конечно, отстаиваем свои интересы, работаем. Новые объекты включаются в списки. Есть совместные предложения наши с российскими коллегами по включению новых объектов. И вот совсем недавно наше соломоплетение было включено в список нематериального культурного наследия. Вот поэтому работаем, успехи есть.

Белорусский дипломат напомнил о важности международного партнерства на основе равноправия и уважения, отметил приверженность Беларуси к диалогу и взаимопониманию.

# ЮНЕСКО # ООН

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