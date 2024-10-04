Безвиз в действии! Жители многих стран ЕС увеличили количество поездок в Беларусь

Безвизовый порядок, действующий в отношении жителей Литвы, Латвии и Польши, расширен на граждан еще 35 стран ЕС. Находиться в Беларуси они могут до 30 дней. Такой шаг – демонстрация открытости и миролюбия, приверженности принципам добрососедства. К тому же упрощаются контакты, улучшается свобода передвижений. Статистика по санаторно-курортным и другим объектам показывает: европейцы стали чаще посещать Беларусь. Введение безвиза положительно сказывается на развитии туризма, экономике и в целом на имидже страны. Обновленным безвизовым порядком въезда за два месяца воспользовались около 6 000 граждан 35 европейских стран. Гости из Германии и Эстонии чаще всех посещали Беларусь.