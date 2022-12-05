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В Беларуси назовут победителей конкурса «Волонтёр года»

05 декабря 2022 06:46
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Новости Беларуси. Их добра точно хватит на всех. В Международный день добровольцев все, кто бескорыстно помогает другим, услышат поздравления и благодарности в свой адрес, а победители конкурса «Волонтер года – 2022» еще и получат заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси назовут победителей конкурса «Волонтёр года»-1

Это порядка 150 человек из всех регионов Беларуси. Конкурс проходил в три тура: районный, областной и республиканский. И в трех возрастных категориях: учащаяся, студенческая, работающая молодежь. В республиканском туре представили свыше 50 работ и волонтерских презентаций. Примечательно, что завершит праздник старт республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество» с участием Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года – крольчат.

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# Волонтеры в Минске # общество # Фотофакт

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