В Беларуси назовут победителей конкурса «Волонтёр года»

Новости Беларуси. Их добра точно хватит на всех. В Международный день добровольцев все, кто бескорыстно помогает другим, услышат поздравления и благодарности в свой адрес, а победители конкурса «Волонтер года – 2022» еще и получат заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это порядка 150 человек из всех регионов Беларуси. Конкурс проходил в три тура: районный, областной и республиканский. И в трех возрастных категориях: учащаяся, студенческая, работающая молодежь. В республиканском туре представили свыше 50 работ и волонтерских презентаций. Примечательно, что завершит праздник старт республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество» с участием Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года – крольчат.