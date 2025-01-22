Во что одеты минчане зимой 2025? Прошлись по центру столицы и узнали

Мне очень нравится смотреть сериалы с уличными танцами. В принципе нравится такая эстетика, когда можно совмещать яркие цвета и спокойные. Люблю оверсайз, могу одеться, как в 2017-м.

Шубу увидела в бобруйском магазине, с мамой ездили по магазинам. Она мне не давала покоя, я решила вернуться за ней. Все равно должна присутствовать индивидуальность. Главное, как ты себя будешь чувствовать, чтобы тебе нравилось. Если нравится тебе, то нравится и окружающим.