Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Несмотря на западные попытки оказывать давление на состояние внутренней экономики Беларуси, согласно последним данным, по результатам общей работы за 2024 год, все равно наблюдается рост ключевых показателей экономического развития. Об этом сообщил на днях премьер-министр экономики Беларуси Роман Головченко.

Если быть более точным и взглянуть на ситуацию в цифрах, то рост ВВП составил 4 %, уровень инфляции удалось удержать даже на более низких показателях, чем изначально думали (5,2 % вместо предполагаемых 6 %), инвестиции выросли на 8 %, а уровень дохода населения стал больше на 9,5 %.

Подводя общий итог, невзирая на все палки в колеса со стороны зарубежных недругов, основные показатели экономического развития Беларуси имеют даже более положительную динамику, чем можно было представить. С точки зрения общества, обычно такие экономические показатели означают то, что внутренняя стабильность страны стала крепче, возможностей быть автономным на мировой арене – больше, а ресурсов повышать качество жизни граждан стало больше.

Но как же так получается, что в условиях зарубежных попыток манипулировать на базе экономического давления Беларусь не только поддержала финансовые опоры, но и смогла приумножить их? Парадокс объясним тем, что нередко попытки недругов причинить вред или к чему-либо принудить провоцируют рост. Подобно тому, что не каждый человек при внешнем давлении схлопнется, попытки довить извне становятся стимулом развиваться, пробовать действовать по-другому, устанавливать новые связи, искать возможности сохранить себя. В итоге выход из зоны комфорта конструктивно влияет на темпы роста.