Счастье в деньгах? Вот что минчане думают по этому поводу

Алеся Лакина, корреспондент:
Счастье не в деньгах – гласит известная поговорка. Согласны ли с ней жители Минска, давайте узнаем.
Алеся Лакина, корреспондент:
Счастье не в деньгах – гласит известная поговорка. Согласны ли с ней жители Минска, давайте узнаем.
За деньги можно много чего купить, но многие люди, обладая большим количеством денег, все равно остаются несчастными. Здоровье – превыше всего.
Конечно, хорошо, когда денег много. Но хорошо, когда все родные здоровы и мир во всем мире.
Есть своя правда в том, что не в деньгах счастье. Но деньги очень помогают много чего добиться.
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