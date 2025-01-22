Прямой эфир

Счастье в деньгах? Вот что минчане думают по этому поводу

22 января 2025 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алеся Лакина, корреспондент:
Счастье не в деньгах – гласит известная поговорка. Согласны ли с ней жители Минска, давайте узнаем.

Счастье в деньгах? Вот что минчане думают по этому поводу-2

За деньги можно много чего купить, но многие люди, обладая большим количеством денег, все равно остаются несчастными. Здоровье – превыше всего.

Счастье в деньгах? Вот что минчане думают по этому поводу-4

Конечно, хорошо, когда денег много. Но хорошо, когда все родные здоровы и мир во всем мире.

Счастье в деньгах? Вот что минчане думают по этому поводу-6

Есть своя правда в том, что не в деньгах счастье. Но деньги очень помогают много чего добиться.

Подробнее смотрите в видео.

# Опрос # Социологический опрос

Другие новости рубрики

Все новости
Психолог объяснила, почему во время санкций экономические показатели Беларуси всё равно растут
22 января 2025 08:13

Психолог объяснила, почему во время санкций экономические показатели Беларуси всё равно растут

МИД Беларуси запустил конкурс для желающих стать дипломатом
22 января 2025 08:11

МИД Беларуси запустил конкурс для желающих стать дипломатом

Лукашенко поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника
22 января 2025 08:05

Лукашенко поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника