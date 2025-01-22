Счастье в деньгах? Вот что минчане думают по этому поводу

Алеся Лакина, корреспондент:

Счастье не в деньгах – гласит известная поговорка. Согласны ли с ней жители Минска, давайте узнаем.

За деньги можно много чего купить, но многие люди, обладая большим количеством денег, все равно остаются несчастными. Здоровье – превыше всего.

Конечно, хорошо, когда денег много. Но хорошо, когда все родные здоровы и мир во всем мире.