«Внутри просто эмоции бьют»: курсанты Военной академии о том, как проходит первая обкатка танком

Новости Беларуси. Метание гранаты, стрельба и обкатка танком. Курсанты Военной академии прошли первое боевое крещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Когда техника проезжает над головой – страшно». Курсанты Военной академии прошли боевое крещение на полигоне Новичков учат владеть самым разным оружием, развивать самообладание и справляться со стрессовой ситуацией. Из окопа передает наш корреспондент Оксана Семашко.

Это не кадры из исторического фильма и не сюжет компьютерной игры. На поле все по-настоящему: реальный танк Т-72 и автоматы. Оборону держат первокурсники Военной академии. Многие, когда поступали, и не думали, что практика начнется так быстро.

Алексей Максимов, курсант Военной академии Беларуси:

В первую очередь ты на себе ощущаешь, что ждет солдата в будущем, и ты уже знаешь, как построить с ним беседу, чтобы можно было направить в нужное русло.

Все они будущие связисты и летчики, вот только делают большой упор на психологию. И задание соответствующее – в плотной дымовой завесе и под свист пуль обезвредить врага.

Ирина Козак, курсант Военной академии Беларуси:

Вообще я изначально, может, с класса пятого, хотела стать военной. И решила пойти на военного психолога в Военную академию. Мне кажется, психология сама по себе очень интересная, а еще и в военном деле – это вообще. И я не пожалела ни капельки. Наоборот, там внутри просто эмоции бьют.

Владимир Архутич, курсант Военной академии Беларуси:

Мне очень хотелось ощутить эти эмоции на себе. То есть проверить себя: как я смогу это выдержать, тяжело ли мне будет, легко.

Самое сложное – не дрейфить, когда над головой проносится танк весом больше 40 тонн и засыпает тебя грязью. На этот раз не оробели даже девушки-курсанты. До этого прошли небольшой курс по огневой подготовке, но только в теории. Только ладоши испачкали – говорят, пустяки.

Юлия Стычинская, курсант Военной академии Беларуси:

К грязи я отношусь равнодушно, то есть ничего страшного. Вообще я уже училась в кадетском училище. Для меня это не первый раз полигоны.

Карина Васильева, курсант Военной академии Беларуси:

Девочки в некоторых ситуациях бывают психологически сильнее мальчиков. По крайней мере, мы выдерживаем больше. Когда садишься в окоп, еще танк не поехал, ты видишь его, видишь, какой он большой, и начинается истерика. Хочется и плакать, и смеяться. А потом, когда он уже едет над тобой, ты забываешь про все и думаешь только о своих задачах.

Виталий Мальцевич, начальник цикла кафедры тактики Военной академии Беларуси:

Справляются все 100 %, даже девчонки у нас справляются, потому что в обязательном порядке личным примером мы это показываем. Каждый будет по своему направлению заниматься. Если это ПВО, то больше будет связано с техникой, они будут вести стрельбу из штатных снарядов, в частности, из танка.

И пусть опыта еще немного (это их первое практическое занятие), никто из окопа не убежал. Каждый курсант носит на себе как минимум плюс 15 килограммов снаряжения.

Оксана Семашко, корреспондент:

Занятие по обкатке танком в Военной академии уже стало традицией. Среди наиболее популярных упражнений у первокурсников метание гранаты. Посмотрим, получится ли у меня.

– Рядовой Семашко, гранатой огонь!

– Цель поражена!