ГАИ выявила почти 14 тысяч автомобилей без ТО: больше всего нарушителей в столице и Минской области

Новости Беларуси. Порядка 14 тысяч автомобилей, не прошедших техосмотр, выявила ГАИ за дни проведения акции. 21 августа в ведомстве озвучили итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что больше всего нарушителей в столице и Минской области. В ГАИ отметили, что существует возможность выявлять автомобили без ТО с помощью камер фото- и видеофиксации.

Количество ДТП из-за технических неполадок транспортных средств возросло. За отсутствие техосмотра более сотни человек привлекалось 10 и более раз. Так, житель Витебска получил более 1 тысячи рублей штрафов.

Александр Цегельник, временно исполняющий обязанности по должности начальника УГАИ МВД:

Какие-то новые камеры мы не планируем и не собираемся устанавливать. Достаточно тех камер, которые уже установлены. К примеру, камеры, которые фиксируют превышение скоростных режимов, ряд этих камер фиксирует весь поток. То есть не реагируют только на превышение скорости, а фиксируют весь проходящий поток.

Но даже те, которые фиксируют только скорость, мы эти факты можем использовать для привлечения к ответственности за отсутствие разрешения на допуск. Что нам не позволяет это делать на сегодняшний день, это отсутствие законодательства.

Не исключено, что подобные акции будут проходить и дальше. Особенно сотрудники ГАИ советуют водителям обратить внимание на техническое состояние их автомобилей накануне зимы.

Тем временем, в правительстве продолжают работать над совершенствованием процедуры уплаты дорожного сбора.