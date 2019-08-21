Прямой эфир

ГАИ выявила почти 14 тысяч автомобилей без ТО: больше всего нарушителей в столице и Минской области

21 августа 2019 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Порядка 14 тысяч автомобилей, не прошедших техосмотр, выявила ГАИ за дни проведения акции. 21 августа в ведомстве озвучили итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ выявила почти 14 тысяч автомобилей без ТО: больше всего нарушителей в столице и Минской области-1

ГАИ выявила почти 14 тысяч автомобилей без ТО: больше всего нарушителей в столице и Минской области-3

Количество ДТП из-за технических неполадок транспортных средств возросло. За отсутствие техосмотра более сотни человек привлекалось 10 и более раз. Так, житель Витебска получил более 1 тысячи рублей штрафов.

Оказалось, что больше всего нарушителей в столице и Минской области. В ГАИ отметили, что существует возможность выявлять автомобили без ТО с помощью камер фото- и видеофиксации.

ГАИ выявила почти 14 тысяч автомобилей без ТО: больше всего нарушителей в столице и Минской области-6

Александр Цегельник, временно исполняющий обязанности по должности начальника УГАИ МВД:
Какие-то новые камеры мы не планируем и не собираемся устанавливать. Достаточно тех камер, которые уже установлены. К примеру, камеры, которые фиксируют превышение скоростных режимов, ряд этих камер фиксирует весь поток. То есть не реагируют только на превышение скорости, а фиксируют весь проходящий поток.

Но даже те, которые фиксируют только скорость, мы эти факты можем использовать для привлечения к ответственности за отсутствие разрешения на допуск. Что нам не позволяет это делать на сегодняшний день, это отсутствие законодательства.

Не исключено, что подобные акции будут проходить и дальше. Особенно сотрудники ГАИ советуют водителям обратить внимание на техническое состояние их автомобилей накануне зимы.

Тем временем, в правительстве продолжают работать над совершенствованием процедуры уплаты дорожного сбора.

ГАИ выявила почти 14 тысяч автомобилей без ТО: больше всего нарушителей в столице и Минской области-9

# Правила дорожного движения # общество # Александр Цегельник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни
21 августа 2019 11:06

Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни

«Я тебе переведу денег, а потом ты мне их отдашь». Новые виды мошенничества в соцсетях
21 августа 2019 09:57

«Я тебе переведу денег, а потом ты мне их отдашь». Новые виды мошенничества в соцсетях

Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах
21 августа 2019 08:06

Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах