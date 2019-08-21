120 ступеней с 200-килограммовой штангой: в Гродно силач поднялся по лестнице любви

Новости Беларуси. В Гродно установлен новый личный рекорд. Силач Александр Кодис поднялся по так называемой лестнице любви с 200-килограммовой штангой в руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двукратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу и 5-кратный рекордсмен мира преодолел больше 120 крутых ступенек, которые ведут от набережной Немана к подножию Старого замка. При этом не стал помехой даже сильный дождь. Подъем занял 4 минуты, но, по словам спортсмена, был достаточно тяжелым.

Согласно городской легенде, подъем по этой лестнице для влюбленных сулит счастье. Свое достижение Александр Кодис посвятил любимому городу, который в сентябре отметит день рождения, и 75-летию образования Гродненской области.

Таким необычным способом Александр признается в любви к собственному городу не впервые. В 2018 году силач протянул 12-тонный троллейбус.