Некоторые выходы станций метро «Октябрьская» и «Восток» закроют из-за ремонта

Новости Беларуси. На «Октябрьской» проход к одноименной площади и магазину «Центральный» будет перекрыт с 18 по 27 июля. Там будут проводить ремонт ногоочистительных решеток, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А на станции метро «Восток» с 17 по 27 июля минчане не смогу воспользоваться выходом к фонтану «Минчанка». С 22 июля по 2 августа будет также перекрыт проход к Севастопольскому парку. Такие неудобства связаны с починкой парапета и ступеней и облицовкой стен.