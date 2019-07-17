Прямой эфир

Некоторые выходы станций метро «Октябрьская» и «Восток» закроют из-за ремонта

17 июля 2019 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На «Октябрьской» проход к одноименной площади и магазину «Центральный» будет перекрыт с 18 по 27 июля. Там будут проводить ремонт ногоочистительных решеток, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Некоторые выходы станций метро «Октябрьская» и «Восток» закроют из-за ремонта-1

А на станции метро «Восток» с 17 по 27 июля минчане не смогу воспользоваться выходом к фонтану «Минчанка». С 22 июля по 2 августа будет также перекрыт проход к Севастопольскому парку. Такие неудобства связаны с починкой парапета и ступеней и облицовкой стен.

Некоторые выходы станций метро «Октябрьская» и «Восток» закроют из-за ремонта-4

# Минское метро # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минск попал в топ-50 самых безопасных городов в мире
17 июля 2019 18:42

Минск попал в топ-50 самых безопасных городов в мире

«И дождь не страшен уже»: что говорят минчане о шеринге зонтиков
17 июля 2019 18:25

«И дождь не страшен уже»: что говорят минчане о шеринге зонтиков

«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали
17 июля 2019 18:16

«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали