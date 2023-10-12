Внучатый племянник Якуба Коласа преподает историю в центре соцобслуживания

Уже почти 20 лет в территориальном центре соцобслуживания населения Борисовского района дарят свою любовь и заботу тем, кто в этом остро нуждается. Люди с инвалидностью, пенсионеры и одинокие граждане – без внимания не остается никто, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Один из волонтеров – Иван Белый, преподаватель истории в центре, а еще внучатый племянник Якуба Коласа. И на занятиях отнюдь не сухие даты и факты, а интересная информация и научная оценка. На его лекциях всегда многолюдно. Потому что лектор – кладезь знаний.