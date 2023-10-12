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Внучатый племянник Якуба Коласа преподает историю в центре соцобслуживания

12 октября 2023 19:00
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Уже почти 20 лет в территориальном центре соцобслуживания населения Борисовского района дарят свою любовь и заботу тем, кто в этом остро нуждается. Люди с инвалидностью, пенсионеры и одинокие граждане – без внимания не остается никто, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Внучатый племянник Якуба Коласа преподает историю в центре соцобслуживания-1

Один из волонтеров – Иван Белый, преподаватель истории в центре, а еще внучатый племянник Якуба Коласа. И на занятиях отнюдь не сухие даты и факты, а интересная информация и научная оценка. На его лекциях всегда многолюдно. Потому что лектор – кладезь знаний.

Внучатый племянник Якуба Коласа преподает историю в центре соцобслуживания-4

Иван Белый, внучатый племянник Якуба Коласа:
Мама майго бацькі – родная малодшая сястра Якуба Коласа. Я родам з Мікалаеўшчыны, адкуль і Колас. Гэта для мяне свой чалавек. Я пад яго ўплывам стаў настаўнікам. Вобраз яго персанажа трылогіі «На ростанях» Андрэя Лабановіча – мой жыццёвы арыенцір.

Подробности в видео.
 

# Социальная помощь # общество # Иван Белый # Фотофакт

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