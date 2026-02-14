Вновь витает аромат выпечки! Благодаря инициативе «Один район – один проект» в Рогачёве открыли современную пекарню

В цехах бывшего хлебозавода вновь витает аромат выпечки! Благодаря инициативе «Один район-один проект» в Рогачеве открыли современную пекарню на месте простаивающего производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого провели масштабную работу – от замены коммуникаций и перепланировки до установки современного оборудования. Например, ротационная печь позволяет контролировать температурные режимы и время, сохраняя высокое качество продукции.

Елена Клятецкая, начальник участка Рогачевского молочно-консервного комбината:

Мы в состоянии выпускать до полутора тонн в сутки продукции. Сейчас работаем на 1100-1200 килограммов. Отправляем в Рогачев, Рогачевский район, Жлобин, Жлобинский район, Светлогорскю

Выпуск хлеба в райцентре возобновили по просьбе жителей – эту тему поднимали в обращениях. Ведь привозная выпечка не заменит свежую, с хрустящей корочкой.

Анна Корольчук, корреспондент:

От замеса теста до появления румяных буханок проходит три часа. Затем хлеб остывает и уже в пять утра отправляется в магазины.

Рецептуру изделий разрабатывали с учетом лучших традиций хлебопечения и запросов покупателей. Так, на Пасху готовили праздничные кексы – с прилавка ушло 3,5 тысячи штук. Сейчас в ассортименте пекарни 14 видов продукции, в том числе багеты и булочки для хот-догов. Чтобы у людей была возможность купить их еще теплыми при производстве открыли фирменный магазин.

Наталья Голуб, начальник сектора розничной торговли Рогачевского молочно-консервного комбината:

Мы не стоим на месте, наше производство развивается. Хотим вас познакомить с новым видом кулинарного изделия – творожные палочки. Угощайтесь! Анна Корольчук:

Свежая, хрустящая. Супер!

Новый участок позволил комбинату не только расширить поле деятельности, но и увеличить штат. С запуском производства здесь появилось 15 дополнительных рабочих мест.

Алла Самордак, тестовод Рогачевского молочно-консервного комбината:

Я работаю с самого начала здесь. Коллектив хороший у нас. Моя зона ответственности – тестовод. Прихожу на работу, замешиваю тесто и передаю на формовку.