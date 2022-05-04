«Чтобы наш город выглядел намного лучше». Как в Минской области благоустраивают памятники и захоронения?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается работа по благоустройству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание памятным местам, мемориалам и воинским захоронениям.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается работа по благоустройству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание памятным местам, мемориалам и воинским захоронениям.
Например, ученики Березинской гимназии давно ведут шефство над обелиском воинам-интернационалистам. Здесь благоустроили территорию: убрали мусор, озеленили, а после почтили память погибших.
Олег Купич, председатель Березинской районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Праздники все проходят с участием общественных организаций. 9 Мая, День Независимости. Молодежь наша активно участвует. Они приходят, помогают, убирают, когда надо. Тоже у нас сейчас листва здесь, ветераны Афганистана. Зимой снег убираем, косим траву.
Екатерина Аврамчик, первый секретарь Березинского районного комитета БРСМ:
Мы очень часто выходим на такие акции по благоустройству, чтобы наш город выглядел намного лучше. Посещаем воинские захоронения, которые находятся в лесном массиве. Потому что обычному населению, жителям деревень, к сожалению, туда они редко ходят. Тем самым помогаем.
Теперь у ребят запланирована поездка в деревню Жорновка, здесь находится воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Фронт работы также большой, но к 9 Мая со всем справятся.