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«Чтобы наш город выглядел намного лучше». Как в Минской области благоустраивают памятники и захоронения?

04 мая 2022 17:15
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается работа по благоустройству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание памятным местам, мемориалам и воинским захоронениям.

«Чтобы наш город выглядел намного лучше». Как в Минской области благоустраивают памятники и захоронения?-1

Например, ученики Березинской гимназии давно ведут шефство над обелиском воинам-интернационалистам. Здесь благоустроили территорию: убрали мусор, озеленили, а после почтили память погибших.  

«Чтобы наш город выглядел намного лучше». Как в Минской области благоустраивают памятники и захоронения?-4

Олег Купич, председатель Березинской районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:  
Праздники все проходят с участием общественных организаций. 9 Мая, День Независимости. Молодежь наша активно участвует. Они приходят, помогают, убирают, когда надо. Тоже у нас сейчас листва здесь, ветераны Афганистана. Зимой снег убираем, косим траву.  

«Чтобы наш город выглядел намного лучше». Как в Минской области благоустраивают памятники и захоронения?-7

Екатерина Аврамчик, первый секретарь Березинского районного комитета БРСМ:  
Мы очень часто выходим на такие акции по благоустройству, чтобы наш город выглядел намного лучше. Посещаем воинские захоронения, которые находятся в лесном массиве. Потому что обычному населению, жителям деревень, к сожалению, туда они редко ходят. Тем самым помогаем.  

«Чтобы наш город выглядел намного лучше». Как в Минской области благоустраивают памятники и захоронения?-10

Теперь у ребят запланирована поездка в деревню Жорновка, здесь находится воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Фронт работы также большой, но к 9 Мая со всем справятся.  

# БРСМ # общество # Олег Купич # Екатерина Аврамчик # Фотофакт

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