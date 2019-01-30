Вниманию автомобилистов: на трассах республиканского значения возможен проезд военной техники 30 января

Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. 30 января высока вероятность встречи с военной техникой на трассах республиканского значения практически во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооруженных Силах Беларуси начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей. Для выполнения учебно-боевых задач в том числе необходимо перемещение гусеничной и колесной техники.

В оборонном ведомстве просят жителей населенных пунктов и водителей быть предельно внимательными.