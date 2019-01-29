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24 гектара земли включены в границы Минска

29 января 2019 19:39
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Новости Беларуси. Новая территория для школы и многоэтажек. Место под жильё и учебные учреждения выделили на окраине Минска в районе улицы Павлины Меделки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

24 гектара земли включены в границы Минска-1

Сейчас на данном участке в 24 гектара расположены сельхозугодия, а часть земли не используется вовсе. Вскоре на месте пустырей возведут до 7 тысяч квадратных метров жилья и общеобразовательное учреждение, в котором нуждаются жители быстрорастущего микрорайна на северной окраине столицы.

24 гектара земли включены в границы Минска-4

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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