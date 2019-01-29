О погоде в цифрах. Уровень снежного покрова в Гомеле в три раза превысил среднестатистические показатели

Новости Беларуси. В экстремальных условиях оказались гомельские коммунальщики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Уровень снежного покрова в самом Гомеле в три раза превысил средние многолетние значения, характерные для этого периода. Правда, до абсолютного рекорда еще далеко. В 1967 году высота снежной «подушки» в Гомеле достигла 59 сантиметров. Есть ли шансы побить рекорд, выяснял Александр Добриян.

Последние штрихи. После снегопада двор снова в идеальном состоянии. Зинаида Германенко четверть века в коммунальном хозяйстве. Говорит: такие зимы – настоящее испытание на прочность.

Зинаида Германенко, работник по комплексной уборке дворовой территории:

В этом году очень много снега. Каждый день почти с ноября месяца. Январь у нас прошел без выходных. Работали каждое воскресенье.

В бой с сугробами в Гомеле ежедневно вступают не менее полутысячи человек. С природой спорить нелегко. В этом году снежный покров на юго-востоке страны установился на месяц раньше обычного – еще 15 ноября – и с тех пор полностью ни разу не разрушался . Вслед очередным за снегопадом растут снежные валы на городских клумбах.

Снежная ситуация у коммунальщиков на контроле в круглосуточном режиме. Пока нештатных ситуаций не допущено.

Сергей Былинский, первый заместитель генерального директора Гомельского ЖКХ:

Люди хотят спокойно выйти, добраться до работы. Вернуться также. Чтобы без аварийных ситуаций и заторов. Стараемся.

Очистка городских улиц – занятие не из дешевых. Кузов снега обходится бюджету в 80 рублей.

Александр Добриян, СТВ:

Вот они – самые большие гомельские сугробы. Снег свозят сюда с ноября. Очистить весь город физически невозможно, да и не нужно. Но освободить мосты и путепроводы от лишней нагрузки, очистить городские площади и транспортные развязки – необходимо.

Если для города снег – это всегда большие расходы, то в сельской местности наоборот. Снежная шапка на полях – залог хорошего урожая.

Роман Лысяков, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству Гомельского облисполкома:

Для отрасли растениеводства снег – это всегда благо. Это запас воды. Это урожай, как зерновых, так и озимых.