С улиц Минска уберут несанкционированную рекламу

Новости Беларуси. Незаконной рекламы в Минске не будет. За две недели город планирует избавиться от наружных конструкций, которые портят внешний вид столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, мониторинг ведется в режиме нон-стоп, специалисты ежедневно обследуют улицы города, в том числе и подъезды домов, столбовые сооружения. Благодаря этому незаконная реклама навсегда исчезла с асфальта, кроме того практически убрали так называемые плакатницы.