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С улиц Минска уберут несанкционированную рекламу

29 января 2019 19:56
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Новости Беларуси. Незаконной рекламы в Минске не будет. За две недели город планирует избавиться от наружных конструкций, которые портят внешний вид столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

С улиц Минска уберут несанкционированную рекламу-1

К слову, мониторинг ведется в режиме нон-стоп, специалисты ежедневно обследуют улицы города, в том числе и подъезды домов, столбовые сооружения. Благодаря этому незаконная реклама навсегда исчезла с асфальта, кроме того практически убрали так называемые плакатницы.

С улиц Минска уберут несанкционированную рекламу-4

Сейчас в Минске более 17 тысяч законной наружной рекламы. Для того, чтобы у бизнесменов не возникло проблем, необходимо получить разрешение в столичной мэрии.

# Реклама # общество # Фотофакт

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