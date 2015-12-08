«Внимание, возраст». МВД Беларуси провело комплексное мероприятие для профилактики преступлений, совершаемых в отношении пожилых людей

С 27 ноября по 7 декабря по инициативе Министерства внутренних дел в Беларуси прошло специальное комплексное мероприятие «Внимание, возраст!» Расскажут об этой акции гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Астафьев, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Московского РУВД г.Минска и Оксана Буцаева, пресс-офицер Московского РУВД г.Минска.

С какой целью была организована акция «Внимание, возраст»?

Сергей Астафьев, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Московского РУВД г.Минска:

Она была организована с целью профилактики правонарушений совершаемых в первую очередь в отношении пожилых, а также одиноких граждан, проживающих без близких родственников.

Почему именно пожилые люди, почему именно возраст?

Сергей Астафьев, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Московского РУВД г.Минска:

Почему пожилые люди? Довольно часто бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудниками коммунальных, социальных служб. Пользуясь доверчивостью пожилых граждан, этот человек проникает к ним в квартиру и совершает похищение денежных средств и других ценных вещей.

Каким образом проводились работы?

Оксана Буцаева, пресс-офицер Московского РУВД г.Минска:

Проводились инструктажи с работниками почты, где им рекомендовалось, как вести себя при доставки пенсии пожилым гражданам. Работники почты часто доставляют пожилым людям пенсии на дом. И естественно, в данные дни, когда доставляются пенсии (они известны мошенникам), – и часто поступают сообщения на пункт о преступлениях именно в эти дни. Хотелось бы попросить родственников, либо близких людей данных пожилых граждан, чтобы именно в эти дни они были рядом с ними: сходили на почту, в отделение Сбербанка, к тем же самым банкоматам. Тем самым исключив такие случаи и самостоятельно проводя профилактику: чтобы в отношении близких не были совершены данные преступления.

Пожилые люди полагают, что достигнув такого возраста, что все относятся к ним с большим уважением и считают, что преступник как-то постесняется в отношении их совершать какие-то преступления, а на самом деле – они самое уязвимое звено. И я думаю, что не только милиция должна прилагать какие-то усилия для того, чтобы предотвращать данные преступления, но и сами родственники, соседи пожилых людей должны как-то оказывать им помощь.