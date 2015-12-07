Японцы создали смартфон, который можно мыть водой с мылом

Новости Японии. Вам надоел грязный экран вашего смартфона? Японской компании по производству телефонов удалось создать модель, которую можно мыть с водой и мылом. Водонепроницаемые смартфоны появятся в продаже на следующей неделе.

Представитель компании-производителя:

Наша команда разработчиков мыла смартфон около 700 раз, чтобы проверить его на прочность.

В онлайн-рекламе показано, как ребенок кладет телефон в тарелку с едой. Его мать уверяет всю семью, что в этом нет ничего страшного, и она с легкостью помоет телефон под струей воды.

Смартфон будет стоить 175 долларов, сообщает The Daily Mail. Основной целевой аудиторией нового девайса являются родители, которые не хотят беспокоиться, куда их дети могут уронить смартфон.

Но разработчики предупреждают, что

пока для очистки можно использовать определенный вид мыла, которое продается только в Японии.

Телефон является полнофункциональным смартфоном, который работает на платформе Android 5.1, имеет 5-дюймовый экран и камеру в 16 мегапикселей.

Перевод: Лилия Соломенкова