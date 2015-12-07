Таможня «Минск-2» передала в Музей истории Минска ценные монеты

Новости Беларуси. В Музее истории Минска ценное пополнение! Редчайшие предметы нумизматики сегодня передала таможня «Минск-2». Контрабанду семи раритетных монет пресекли на границе в этом году. Среди них Античная Римская «Фоллинс» чеканки 317-го годов нашей эры, а также Аргентинские, отчеканенные в пятом-первом веках до нашей эры.

Теперь культурные ценности в надёжных руках! К спецобработке монет уже приступили реставраторы. А широкому зрителю их представят в экспозиции Бернардинского монастыря в первой половине 2016 года.

Между тем, немало редких предметов старины в музее появились и благодаря горожанам. Среди них – патефоны, грампластинки, фалеристика. Горожанки чаще всего приносят шляпки, сумочки, перчатки. Словом, все, что производилось в Минске и бережно хранилось в быту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.