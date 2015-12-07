В Беларуси появилась первая ледяная комната-резиденция Деда Мороза

Новости Беларуси. Первую в Беларуси ледяную комнату открыли 7 декабря в Минске. Это сказочная резиденция Деда Мороза, где все предметы интерьера выполнены изо льда – сани, трон и даже камин. Вес некоторых ледяных фигур достигает нескольких тонн. В рождественские и новогодние праздники именно здесь Дед Мороз будет принимать гостей.

Тонны льда и вечная мерзлота! Звучит не так пугающе, если речь идет о поистине сказочных апартаментах. Сани, диван, трон и даже камин – все в резиденции столичного Деда Мороза изо льда.

Ольга Тишкевич, автор идеи проекта:

Перед Новым годом хочется сказки, волшебства, снега и мороза. Как раз таки все это есть в нашей комнате. А прогнозы синоптиков до сих пор неутешительные: они обещают дождь и слякоть. Мне кажется, что наша комната станет действительно самой холодной точкой Минска.

Еще больше волшебства создатели ледяной комнаты обещают своим самым маленьким посетителям. Ближе к Новому году здесь появится Дед Мороз. В компании с эльфами он будет принимать гостей в заснеженных апартаментах все рождественские праздники. А кроме сказочного зрелища детей ждет холодильник, а точнее, сундук с мороженым.

Кроме сундука со сладостями в ледяной комнате также можно написать письмо Деду Морозу. Мы, конечно, не будем мучить дедушку огромным списком желаний – передадим лишь привет от СТВ.

Среди первых посланий и письмо Мирославы, которая с трудом еще выводит нужные буквы и слова, но уже точно знает, чего ждать от Нового года.

Вера Дубровская:

Конечно же, ребенок ждет подарков, естественно, Деда Мороза очень хочет увидеть. Какое-то ожидание чуда всегда есть перед Новым годом.

Среди первых посетителей ледяной комнаты человек, которого температурой -10 точно не испугаешь. Юрий Гигиняк встретил в Антарктиде четыре своих дня рождения, в том числе и свои юбилейные 70. И в экспедициях ему приходилось выживать в куда более сложных условиях.

Юрий Гигиняк, биолог Национальной академии наук, кандидат биологический наук, полярник:

Пусть эта ледяная комната будет напоминать мне и моим друзьям-полярникам, которые сейчас уже отправились в Антарктику, молодым ребятам, о том, что в Беларуси есть кусочек холодного тепла, которое будет напоминать нам о том, что мы будем их ждать, мы будем их встречать.

Еще одним теплым для полярников приветом станет видеопослание, которое их коллеги сегодня записали вместе с создателями и посетителями ледяной комнаты. Это будет первая весточка с большой земли для тех, кто сейчас работает над установкой модулей полярной станции. Планируется, что свой дом у белорусских исследователей в Антарктиде появиться уже в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.