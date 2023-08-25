Таким подаркам всегда рады. Депутаты Мингорсовета присоединились к акции «Соберём ребёнка в школу»

Новости Беларуси. Всего неделя до Дня знаний. Чтобы у каждого ребенка 1 сентября был праздник, белорусы объединяются в добрых делах. В нашей стране проводятся благотворительные акции, их суть – помочь тем, кому необходима поддержка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Соберем ребенка в школу» – один из таких проектов. Участие в нем принимают тысячи неравнодушных. Поддержали и депутаты Минского городского совета. Канцелярия, рюкзаки и немного сладкого – таким подаркам всегда рады. Портфели школьника вручат сотням детей.

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:

Ряд предприятий, общественных объединений, принимают активное участие в подготовке наших детей к школе. Потому что наши дети – это наше настоящее и, самое главное, наше будущее. И как они придут 1 сентября, как они сядут за парты, с чем, зависит от нас, взрослых. И как говорится, чужих детей не бывает.

Анжелика Бобрович:

Я очень хочу пойти в школу, чтобы там учиться и видеть своих подружек с прошлого года. Я очень рада подарку, спасибо вам, нам как раз не хватало рюкзака.